Torcedores acusados de tumulto são presos em SP

08/11/2016 às 12:30h Enviado por: Sergio Soares

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), e com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na manhã de hoje, operação policial para cumprir dez mandados de prisão contra integrantes da torcida organizada paulista Gaviões da Fiel, do Corinthians. A Operação, coordenada pela Delegada de Polícia Daniela Terra, da DRCI da PCivil Rio de Janeiro, é realizada em decorrência da investigação desenvolvida pela unidade.

De acordo com a investigação, uma Magistrada do Rio de Janeiro e seu marido começaram a receber diversas mensagens de cunho ofensivo e ameaçadoras após a decretação da prisão dos 31 indivíduos envolvidos no episódio de violência, ocorrido no dia 26 de outubro, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A Delegada destacou que "tal conduta é inadmissível em um Estado democrático de Direito. As ameaças proferidas contra a juíza e sua família com o objetivo de intimida-la na prática de seu ofício, são um afronto ao Poder Judiciário".

Além dos mandados de prisão, a Pcivil do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão, incluindo na sede da torcida organizada Gaviões da Fiel, com o objetivo de colher outras provas do crime, bem como identificar outros envolvidos. Dentre os indivíduos que tiveram a prisão já decretada, quatro possuem passagens por crimes relacionados à intolerância desportiva, inclusive um deles foi preso por participação na morte do adolescente Kevin Espada, atingido por um sinalizador, ocorrido no ano de 2013, na cidade de Oruru na Bolívia.