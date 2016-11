Levir Culpi comenta sua passagem pelo Tricolor

08/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Levir Culpi foi demitido do Flu após a derrota para o Cruzeiro Foto: Divulgação

A goleada sofrida para o Cruzeiro no último domingo culminou na demissão de Levir Culpi do comando do Tricolor. Com o resultado, o time das Laranjeiras chegou a seis jogos sem vitória. À frente do Flu em 52 jogos, sendo 22 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, o ex-técnico do Flu resolveu comentar sobre sua saída.

“Estou p... Mas quero agradecer a oportunidade de fazer parte da história do Fluminense. Trabalhar nove meses em um clube famoso por ser o que mais demite técnicos no mundo tem também seu mérito”, disse.

Em seu lugar, ficará o auxiliar técnico Marcão, que ficará como interino nas últimas quatro rodadas do Brasileirão.

O próximo compromisso do Tricolor será na próxima terça (15), contra o Atlético-PR, no Maracanã. Com 48 pontos, o Flu segue na 9ª colocação do Brasileirão.