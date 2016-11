Antes desejado, Maraca vira palco de tropeços do Fla neste Brasileiro

07/11/2016 às 13:50h Enviado por: Samuel Castro

Apesar do bom público nos jogos, Fla não rende no Maracanã Foto: Divulgação

Se até o mês de outubro a torcida e a diretoria do Rubro-negro sonhavam com a reabertura do Maracanã, agora o sentimento mudou. Desde o dia 23 do último mês, quando o estádio reabriu, já foram duas partidas, contra Corinthians e Botafogo, e dois empates que praticamente tiraram as chances de título do clube da Gávea. O treinador do Flamengo, Zé Ricardo, tratou o assunto como uma mera coincidência e evitou dar desculpas para os tropeços em casa. “É uma coincidência que não gostaríamos de estar passando, mas aconteceu. Em dois jogos aqui, ganhamos apenas dois pontos. Trabalhamos pensando em vencer, mas enfrentamos grandes equipes. Não podemos deixar a peteca cair, abaixar a guarda”, disse.



Para tentar voltar a briga pelo título, o Flamengo precisa vencer seus últimos quatro jogos, inclusive os do Maracanã, e ainda torcer por alguns tropeços do Palmeiras.

“Faltam quatro jogos, um mês que falta e pode reservar surpresas negativas e positivas”, comentou Zé Ricardo. Na próxima rodada, o Rubro-negro enfrenta o América-MG, em Minas. Depois, o clube retorna ao Rio de Janeiro e enfrenta o Coritiba no temido Maracanã. Pela penúltima rodada, o Flamengo volta a se apresentar no Maior do mundo, contra o Santos e finaliza sua participação do Brasileiro deste ano contra o Atlético Paranaense, em Curitiba.

Com 63 pontos, o Flamengo está na terceira colocação.