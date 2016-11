Flu é goleado em Minas

07/11/2016 às 13:03h Enviado por: Samuel Castro

Scarpa tem atuação apagada e não consegue comandar meio campo tricolor no Mineirão Foto: Divulgação

Vindo de um retrospecto de cinco partidas sem vencer, o Tricolor das Laranjeiras visitou, ontem, o Cruzeiro, no Mineirão, e foi duramente derrotado por 4 a 2, aumentando ainda mais o jejum de vitórias. Por conta do resultado, o treinador Levir Culpi acabou demitido pelo Flu.

A equipe carioca, que tinha o objetivo de vencer e encostar no G-6, até começou bem a partida, dominando todas as jogadas nos minutos iniciais. Logo aos 9, Richarlison fez bonita jogada individual e bateu no contra pé do goleiro para abrir o placar. No entanto, foi tudo que a equipe fez na primeira etapa. Depois do gol, o Cruzeiro avançou a passou a dominar completamente o jogo. Aos 25, Rafael Sóbis, ex-atacante tricolor, bateu forte no canto esquerdo de Júlio César e empatou a partida. Vinte minutos depois, a virada. William, cabeceou da entrada da área e marcou um golaço. O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com gol do Cruzeiro. Arrascaeta chutou de fora da área e Júlio César não alcançou, ampliando a vitória celeste.

Cinco minutos mais tarde, mais um da equipe mineira. Desta vez com Alisson, que se infiltrou no meio da zaga e bateu firme para o fundo da rede.

Com o resultado garantido, o Cruzeiro diminuiu o ritmo, enquanto o Fluminense forçava, mas esbarrava nos próprios erros.

No último minuto de jogo, o clube carioca ainda conseguiu diminuir a goleada. Scarpa bateu escanteio e Ábila marcou contra, segundos antes do apito final.

Com a derrota, o Fluminense continua com 48 pontos, na nona colocação. O próximo jogo será no dia 15, com o Atlético/PR.