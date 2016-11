Flu fecha atividade e esconde titulares

06/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Levir esconde time Tricolor para tentar surpreender o Cruzeiro Foto: Divulgação

O Tricolor carioca encerrou, ontem, na Barra da Tijuca, sua preparação para encarar o Cruzeiro, hoje, em Belo Horizonte. Tentando surpreender os mineiros e se livrar do incômodo jejum de cinco jogos sem vencer, o treinador Levir Culpi fechou as portas do Centro de Treinamento para a imprensa.

Sem realizar nenhum trabalho específico, a atividade final da equipe das Laranjeiras antes da partida se resumiu a um animado rachão. Apesar das constantes proibições de entrada para a imprensa nos treinos, o treinador Tricolor já avisou que usará a base que vem atuando nas últimas partidas.

Sendo assim, o time esperado para iniciar o jogo no Mineirão conta com: Júlio César, W. Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Édson, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington e Richarlison.

Logo após o treino, ainda na manhã de ontem, a delegação seguiu viagem para Minas Gerais. A partida contra o Cruzeiro está marcada para hoje, às 17h, no Mineirão.



A equipe carioca, que tem 48 pontos ganhos, precisa da vitória para seguir sonhando com a vaga na Libertadores.