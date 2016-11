Cruzmaltino decepciona no Sul e rivais se aproximam na Série B

05/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Com Nenê abaixo do esperado, Vasco joga mal e perde mais uma Foto: Divulgação

O Gigante da Colina foi até o Rio Grande do Sul, ontem, e perdeu por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas. Com o resultado inesperado, o clube carioca se distanciou do líder e passa a ser pressionado pelos rivais na busca pelo G-4.



Jogando melhor na maior parte do jogo, o clube gaúcho abriu o placar logo aos 26 do primeiro tempo. Diogo Oliveira fez bonita jogada individual e chutou de longe, marcando um golaço. O empate Cruzmaltino veio apenas no segundo tempo. Douglas Luiz aproveitou cruzamento de Nenê e marcou. O balde de água fria veio no fim do jogo. Aos 41, Marcos Paraná finalizou com perfeição e deu números finais ao placar do jogo.

Com a derrota, o Vasco estaciona nos 58 pontos, seis atrás do líder.