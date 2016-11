Tudo igual no Maracanã

06/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Rubro-negros e Alvinegros duelaram ontem, no Maracanã, e não conseguiram tirar o zero do placar. O resultado da partida praticamente tirou o clube da Gávea da briga pelo título, no entanto, deixou o Glorioso bem na luta por uma vaga na próxima Libertadores.



Buscando o gol desde os primeiros momentos de jogo, o Flamengo foi quem teve as melhores oportunidades. Logo com um minuto, Diego dominou a bola dentro da área e chutou por cima, assustando os botafoguenses. Aos 14, Diego fez boa jogada e lançou para Guerrero, que acertou belo chute de primeira, mas a bola subiu demais.

A primeira finalização do Glorioso veio apenas com 20 minutos. Airton recolheu bola rebatida, driblou o adversário e chutou de longe, fazendo Muralha trabalhar.

A melhor oportunidade da primeira etapa teve o meio-campo Diego, do Flamengo, como protagonista. O jogador dominou bola na entrada da área, girou em cima do zagueiro e bateu de perna esquerda, forçando Sidão a tirar com a ponta dos dedos. Na segunda etapa, o Botafogo acordou. Logo no primeiro minuto, Neilton bateu de fora e a bola raspou a trave esquerda do goleiro Rubro-negro. Três minutos depois, foi a vez de Pimpão perder um gol feito. Depois do cruzamento de Alemão, o atacante cabeceou e errou o gol.

Com o andamento da partida, o Flamengo aumentou a pressão e quase chegou ao gol, aos 37. Sheik cruzou e Cirino desperdiçou boa chance. Apesar do domínio flamenguista, quem teve a melhor chance foi o Glorioso. Em ótimo contra-ataque, aos 43, Pimpão ficou cara a cara com Muralha, mas chutou para fora.

Com o resultado de 0 a 0, os Rubro-negros chegam aos 63 pontos ganhos, podendo ser ultrapassados por Santos e Atlético Mineiro. Já o Botafogo, com 55 pontos, está garantido na quinta colocação até o final desta rodada. Para seguir tendo chances de título, o Flamengo precisa de um tropeço do Palmeiras, hoje, diante do Internacional. A partida será realizada em São Paulo, às 17h.