Jorginho confirma Luan

05/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Segundo o técnico Jorginho, o zagueiro Luan está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda Foto: Divulgação

Antes de seguir viagem para o Sul do país, o elenco cruzmaltino realizou ontem à tarde o último treino visando duelo contra o Brasil de Pelotas, hoje, às 16h30, no estádio Bento Freitas (RS). A atividade foi fechada para a imprensa, que só teve a entrada liberada já para a coletiva do técnico Jorginho.



Segundo informações do próprio treinador, o zagueiro Luan, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, retorna à equipe ao lado do capitão Rodrigo. O defensor treinou normalmente na “Colina” e não sentiu nenhum incômodo.

“Luan está bem. Fez um bom trabalho ontem (quinta) e treinou normalmente hoje (ontem). Com certeza vai para o jogo. É um jogador importante, de Seleção, com alto nível competitivo. Apesar de Rafael Marques ter entrado bem, Luan vai para o jogo”, contou Jorginho.

Com isso, o treinador escalou a equipe titular com: Martín Silva, Madson, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Douglas Luiz, Willian, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Junior Dutra. O comandante cruzmaltino afirmou que usou esse período sem jogos principalmente para dar descanso aos jogadores e trabalhar a parte tática da equipe. O intervalo também colaborou com a recuperação de atletas lesionados. O último jogo do “Gigante” foi no dia 26 de outubro contra o Avaí.

“A gente procurou recuperar alguns atletas. Então foi importante eles terem esse período. Trabalhamos bem a parte tática, com algumas variações de formações, não apenas de mudanças de alguns atletas”, revelou Jorginho acrescentando ainda que cobrou muito a concentração dos jogadores neste período. O treino ainda teve tempo para o tradicional “rachão” nos dias antes das partidas. O recreativo foi vencido pelo time liderado por Rodrigo, Nenê, Jorginho, Zinho e cia.

Após a atividade, a delegação viajou para Pelotas, local da partida contra o Brasil amanhã. O Cruzmaltino é o segundo colocado da Série B do Brasileiro, com 58 pontos, a três do líder Atlético-GO.