Chegou a hora do desempate

05/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

William Arão e Rodrigo Lindoso são os responsáveis pela marcação e saída de bola do Rubro-Negro e Alvinegro, respectivamente Foto: Divulgação

O Maracanã recebe hoje, às 17h, o confronto entre rubro-negros e alvinegros, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da Gávea não vence há três partidas e precisa da vitória para seguir sonhando com o título da competição. Já o Glorioso é quinto colocado e almeja uma vaga na Libertadores 2017. Nos dois confrontos entre as equipes este ano, pelo Carioca e Brasileirão, foram dois empates: 2 a 2 e 3 a 3, respectivamente.



Pelo lado rubro-negro, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com os meias Éverton e Mancuello, lesionados. Apesar da ausência da dupla, o treinador exaltou a boa fase de Paolo Guerrero, deixando claro que conta com o peruano para balançar as redes no clássico de hoje à tarde.

“Para mim, Guerrero é um dos atacantes de melhor qualidade que temos em atividade aqui no Brasil. É um atleta que sabe perfeitamente o que fazer em campo. Capaz de fazer gols e servir os companheiros. Espero que ele marque gols, pois é notável que ele tem se sentido cada vez melhor no clube”, disse o treinador.

Apesar do jejuns de triunfos, o treinador deverá manter equipe base. Desta forma, o time deve ir a campo com: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, William Arão, Diego, Gabriel e Fernandinho; Guerrero.

Pelo lado alvinegro, o técnico Jair Ventura lembrou que principal objetivo da sua equipe, nesta temporada, era evitar o rebaixamento no Brasileirão, e que a pressão por uma vaga na competição sul-americana é uma pressão “gostosa”.

“A maior decepção seria cair. Agora é uma pressão gostosa. Nós não temos obrigação de nos classificarmos para a Libertadores, mas vamos fazer de tudo para estarmos nela. Se conseguirmos, vai ser por mérito de todos. A torcida pode ficar tranquila que terá sido alcançado. Nós vamos fazer o máximo”, afirmou Jair Ventura.

Para o duelo, o treinador escalou Rodrigo Pimpão no comando de ataque do time e a trinca de volantes titulares. O Alvinegro entra em campo com: Sidão, Alemão, Carli, Emerson Santos e Victor Luis; Airton, Bruno Silva e Rodrigo Lindoso; Camilo; Neilton e Pimpão. O Glorioso tem 54 pontos, na 5ª posição, enquanto o Fla, rival deste sábado, soma 62 pontos na vice-liderança.