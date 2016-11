Everton retorna às atividades mas é dúvida contra Glorioso

04/11/2016 às 12:25h Enviado por: Samuel Castro

Everton treinou com bola, sob o comando do preparador físico Foto: Divulgação

O meia Everton, que se recupera de lesão na coxa direita, voltou a treinar com bola no Rubro-Negro. O jogador, porém, ainda não está à disposição do técnico Zé Ricardo. Ele vem fazendo exercícios físicos à parte dos demais atletas, mas já começou a participar de atividades no gramado.



O técnico Zé Ricardo comandou uma atividade tática fechado ontem à tarde. Quase no fim do treino, quando o acesso ao gramado foi liberado, foi visto uma atividade focada nas jogadas do adversário de amanhã. O Fla encara o Glorioso, às 17h, no Maracanã. O elenco volta a treinar na manhã de hoje, novamente no “Ninho do Urubu” mas a imprensa não poderá acompanhar a atividade tática. Sendo assim, segue o mistério na formação da equipe. Se mantiver o time que empatou com o Atlético-MG, o treinador deve mandar a campo: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão e Diego; Gabriel, Fernandinho e Guerrero. O Fla é o vice-líder do Brasileirão com 62 pontos ganhos.