'Bicho' pra vencer rival

04/11/2016 às 13:10h Enviado por: Samuel Castro

O meia Camilo aprovou aumento da premiação, em caso de vitória contra o Flamengo amanhã Foto: Divulgação

O Glorioso está investindo pesado para conseguir classificar o time para a próxima Copa Libertadores. Justamente por conta disso que o presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira, comunicou aos jogadores um aumento na premiação, o chamado “bicho”, em caso de uma vitória sobre o Rubro-Negro no clássico de amanhã, às 17h, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão.



No início do Campeonato Brasileiro, os jogadores dividiam o valor de R$ 120 mil por vitória. Na reta final, já com chances claras de ingressar no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores 2017, os atletas passaram a dividir R$ 150 mil. Agora, em caso de um resultado positivo sobre o clube da Gávea, o valor, que não foi confirmado pelos dirigentes, gira em torno de R$ 200 mil. Restando apenas cinco jogos para o final do torneio, uma vitória no clássico será um passo considerável do clube alvinegro na disputa por uma vaga na competição sul-americana.

Treino - No treino de ontem à tarde, em General Severiano, Rodrigo Pimpão, poupado do treino de quarta, provou que está na frente de Sassá na disputa pela vaga no ataque alvinegro. Para a partida contra o Fla, ele deve começar jogando. O artilheiro da equipe na competição ficaria no banco de reservas, já que só foi testado no decorrer do trabalho. O elenco volta aos treinos hoje, no Engenhão. Com 54 pontos, o Glorioso está em 5º lugar.