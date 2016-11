Clube acerta primeiracontratação para 2017

02/11/2016 às 21:15h Enviado por: Thiago Soares

Com 31 anos, Roger é o terceiro maior goleador do país em 2016 Foto: Fábio Leoni/PontePress

Pensando em ter uma equipe mais preparada para a disputa da Copa Libertadores, no próximo ano, a diretoria Alvinegra acertou a contratação do centroavante Roger, da Ponte Preta, na noite de terça. O atacante é o terceiro maior artilheiro do Brasil neste ano com 22 gols. Mesmo sem ter garantias de que irá disputar a competição sul-americana, já que ainda faltam cinco rodadas para o término do Brasileirão, o perfil da equipe para o torneio já está decidido: ‘cascudo’ e acostumado com decisões. Seguindo esta linha que o Departamento de Futebol do clube sondou o atacante e assinou um pré-contrato com o jogador.



Apesar de ter contrato com a Ponte Preta até o fim do ano, Roger já esteve no Rio e realizou os exames médicos necessários para a transferência.

A chegada de um novo centroavante deve fazer com que Canales, contratado no meio do ano, seja dispensado. O jogador chileno, de 34 anos, teve poucas oportunidades na equipe principal e quando esteve em campo não agradou a comissão técnica. No mês passado, a diretoria já havia garantido a renovação de contrato do zagueiro Emerson Silva para 2017. Os próximos alvos da comissão técnica devem ser o atacante Neilton e o goleiro Sidão, ambos tem contrato até o dia 31 de dezembro. Outros 12 atletas terão seus contratos encerrados no fim do ano.