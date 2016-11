Tranquilidade e paciência são palavras de ordem no Cruzmaltino

02/11/2016 às 21:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Madson reconhece que é preciso manter a calma na reta final Foto: Divulgação

A liderança ainda é meta no cruzmaltino. Aproveitando a pausa de 10 dias até o próximo jogo, contra o Brasil de Pelotas, no sábado, o técnico Jorginho trabalha o lado emocional do grupo.

Para a comissão técnica, esta pausa traria poucos ganhos físicos ou táticos ao elenco. A prioridade, então, foi conversar com os jogadores e passar tranquilidade.

"Fisicamente, ninguém ganha mais nada. Agora é só manutenção do trabalho. Trabalhar muito em termos emocionais, psicológicos. E encontrar algumas formas para que a gente possa surpreender o nosso adversário", disse o treinador.

E ao que parece, os jogadores estão reconhecendo bem essa tática. Madson, por exemplo, citou os bons momentos do time na temporada e destacou a importância de ter calma na reta final.

"Rola ansiedade, sim, mas temos que ter paciência. Só nesse início de segundo turno da Série B que tivemos turbulência. Agora está estável e temos chance de terminar o ano muito bem, vencendo e conquistando o título", comentou o lateral.

Polêmica - Nenê rebateu, ontem, um comentário de um torcedor, de forma enfática em sua conta no Instagram. "Tá na hora de você ir no estádio e apoiar". O torcedor tinha postado: "Tá na hora de parar com a pose e voltar a jogar futebol logo".