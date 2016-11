XERIFE NEGOCIA RENOVAÇÃO

02/11/2016 às 20:45h Enviado por: Thiago Soares

Depois de amargar a reserva sob o comando de Muricy, Márcio Araújo ganhou a confiança do novo treinador e é titular absoluto do Fla Foto: Site do Flamengo

Contestado pela torcida e adorado pela comissão técnica, tudo indica que o ‘Xerife’ do meio campo Rubro-negro ficará mais uma temporada no Ninho do Urubu. A pedido do treinador Zé Ricardo, a diretoria do clube já se reuniu com o volante e deixou bem encaminhado um novo contrato.

Titular absoluto da equipe, deixando o badalado colombiano Cuéllar no banco de reservas, Márcio Araújo é visto pela diretoria como um dos jogadores mais regulares do elenco. Recentemente, o comandante Zé Ricardo elogiou o atleta e explicou que o volante cumpre bem a função que é designado a fazer.

“O Márcio é extremamente profissional, dedicado, competente e inteligente. Faz boa leitura de jogo. É cumpridor do que pedimos em roubadas de bola e na cobertura dos dois lados. Faz boa transição da defesa para o ataque, compacta bem no ataque. Os dados estatísticos dele são muito bons e o credenciam para jogar. Com certeza todo treinador gostaria de tê-lo no grupo", disse.

Segundo levantamento da comissão técnica do clube, o meio campo é responsável por 11% das bolas roubadas da equipe. De acordo com os mesmos dados, o atleta ganha 67% dos duelos defensivos, com uma média de cinco interceptações por jogo.

Mesmo com a iminente renovação de contrato, por uma temporada, Márcio Araújo prefere não falar sobre o assunto e afirma que a questão deve ser tratada apenas pela diretoria do clube.

“Isso é uma coisa da diretoria. Estamos em reta final de Campeonato Brasileiro. Não precisamos nos preocupar agora com o ano que vem", disse.

Outro jogador em final de contrato que deseja permanecer no elenco é o atacante Fernandinho. Emprestado pelo Grêmio, o jogador revelou que está reencontrando o bom futebol no Rio e aguarda a negociação das diretorias para saber seu futuro.