Meta é uma vaga na 'Liberta'

02/11/2016 às 20:30h Enviado por: Cyntia Fonseca

Após o treino, Wellington Silva comentou sobre meta de pontos para conquistar vaga no G-6 Foto: Nelson Perez/Fluminense

Desde que a sexta colocação ficou definida pela Conmebol e CBF como vaga para a Libertadores na próxima temporada, o Fluminense não vence mais. A má fase preocupa treinador e jogadores, que já analisam soluções para as falhas individuais tão recorrentes.





Para o lateral-direito Wellington Silva, a conquista de um lugar na Libertadores em 2017 é uma obrigação.





"Não conseguimos os pontos necessários para brigar pela taça, mas ainda tem o G-6 e temos a obrigação de chegar. Temos sempre que pensar em algo grande. Acho que com nove ou dez pontos conseguiremos essa vaga", destacou o jogador, após o treinamento tático realizado ontem no CT.





Com dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, a matemática definida por Wellington torna possível ainda a chegada do Tricolor ao G-6, atingindo os 58 pontos, média dos sextos colocados nos últimos anos.





"Tivemos alguns erros individuais que estão complicando nosso campeonato, mas temos que pensar na frente, são mais cinco jogos. Graças a Deus nessa rodada só o Atlético-PR venceu. Temos de tudo para chegar no G-6", comentou.





O Fluminense treina novamente, hoje, a partir das 16h30, no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva. O próximo confronto será com o Cruzeiro, no Mineirão, neste domingo