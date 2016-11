Dor de cabeça para o clássico

02/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

O volante Bruno Silva é considerado peça fundamental no esquema defensivo do Glorioso Foto: Vitor Silva / Botafogo

Quase no fim da segunda etapa do jogo de sábado entre o Glorioso e o Coritiba, o volante Bruno Silva caiu desacordado e ficou assim por alguns segundos. Após exames ontem à tarde, os médicos constataram que o jogador sofreu um traumatismo craniano que o impossibilita de qualquer atividade física que exija contato.



O volante apareceu no treino de ontem, no campo anexo do Engenhão, para a atividade tática, mas foi preservado e é dúvida para o duelo contra o Rubro-Negro, neste sábado (5), no estádio Maracanã.

Assim que acabou o jogo contra o “Coxa”, Bruno Silva foi encaminhado para o hospital, onde passou por exames. Nada mais grave, felizmente, foi detectado, apesar do choque com o goleiro Wilson. Ele será avaliado diariamente para saber se terá condições de enfrentar o Rubro-Negro.

O zagueiro Emerson, que ainda sente dores no tornozelo direito, participou normalmente do treino. Assim como Airton e Diogo Barbosa, que estão recuperados e à disposição de Jair Ventura. Como de costume, o técnico fez mistério e fechou a maior parte da atividade. Com o retorno de peças importantes, o treinador poderá mudar o esquema tático: voltar a improvisar Diogo Barbosa e jogar com dois meias ou continuar com a trinca de volantes. A provável escalação para enfrentar o Fla no sábado será: Sidão, Alemão, Carli, Emerson (Emerson Silva) e Victor Luis; Airton, Lindoso, Bruno Silva (Dudu Cearense ou Diogo Barbosa) e Camilo; Neilton e Pimpão (Sassá). Na 5ª colocação da tabela do Brasileirão, o Glorioso soma 54 pontos.