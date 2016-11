Luan volta a treinar, mas é dúvida contra Brasil-RS

02/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Luan iniciou o trabalho de transição para retornar ao gramados Foto: Paulo Fernandes / Vasco

O Cruzmaltino voltou a treinar, ontem, em São Januário, e com uma novidade. O zagueiro Luan, que sentiu dores contra o Avaí na última quarta-feira e, após os exames, ficou constatado um edema em sua panturrilha esquerda, iniciou o trabalho de recuperação. A expectativa é grande para que ele esteja à disposição do técnico Jorginho para a partida deste sábado (5), contra o Brasil de Pelotas, no Sul.



No gramado da “Colina”, Jorginho comandou uma atividade tática. Ainda sem o defensor titular, Rafael Marques seguiu na zaga. Yago Pikachu, que foi testado no meio de campo, retornou ao time reserva. Os titulares foram: Martin Silva, Madson, Rafael Marques, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, William, Andrezinho e Nenê; Dutra e Éderson. O elenco cruzmaltino retorna às atividades hoje à tarde. Por conta do feriado, os portões vão estar fechados. Com 58 pontos, o “Gigante” ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro.

Coletiva - Após as atividades de ontem à tarde, o goleiro Martín Silva concedeu entrevista coletiva. O arqueiro pediu paciência aos torcedores e afirmou que é importante terminar a competição em primeiro lugar. “Sabemos que temos que ganhar e esperar o Atlético-GO. Temos que ter paciência. Não importam essas rodadas, o que importa é terminar em primeiro. Vamos fazer nossa parte e esperar que os times possam tirar pontos do Atlético-GO. Obrigação mesmo é ser campeão. Sempre falei”, declarou Martín.