Time segue preparação visando duelo de sábado

02/11/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

O meia Everton, lesionado, segue fora da equipe rubro-negra Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Rubro-Negro fez, na manhã de ontem, sua segunda atividade de preparação visando ao clássico contra o Alvinegro, neste sábado (5), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores realizaram uma atividade específica na academia do “Ninho do Urubu” Após a atividade, o técnico Zé Ricardo cobrou muita intensidade na movimentação dos jogadores no trabalho realizado no gramado do “Ninho do Urubu”. A imprensa foi liberada para entrar enquanto os jogadores faziam um treino técnico focado na troca de passes. Em seguida, o treinador dividiu o grupo em três times e comandou uma atividade em campo reduzido. O comandante rubro-negro cobrou muita movimentação e forte marcação. O elenco do Fla volta a treinar hoje, pela manhã, no “Ninho do Urubu”. O RubroNegro é o vice-líder do Brasileirão, com 62 pontos, cinco a menos do que o líder Palmeiras.



Recuperação - Em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, o meia Everton segue em fase de transição. Ontem, o jogador fez fisioterapia e depois uma atividade física separado do grupo no gramado, acompanhado pelo preparador físico do clube.