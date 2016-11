Em busca de tranquilidade

02/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Jogadores do Tricolor treinaram ontem no CT da Barra, visando jogo contra o Cruzeiro, no domingo Foto: Nelson Perez / Fluminense

Vivendo seu pior momento na temporada, o Tricolor realizou um treino integral, ontem, em seu novo Centro de Treinamento, na Barra. Como o local ainda é de difícil acesso e o contato com a torcida é menor, o técnico Levir Culpi busca mais privacidade para corrigir erros da sua equipe e voltar a vencer no Brasileirão. Com cinco jogos sem vencer e na 9ª posição com 48 pontos, o Flu corre o risco de não conquistar uma vaga para Libertadores de 2017.



Além do refúgio, as condições do novo CT são melhores para preparação dos atletas e recuperação de lesionados. Segundo o presidente do clube, Peter Siemsen, essa condição irá colaborar para que o time encontre o caminho da vitória. O próximo compromisso do Flu será contra o Cruzeiro, no domingo(6), às 17h, no estádio Mineirão.

“Não faltou empenho nos últimos jogos. Acredito que os erros possam ser corrigidos e que podemos voltar a ter grandes resultados”, analisou o presidente Peter Siemsen que acompanhou o treino no CT na segunda-feira. Com a mudança, que tem a ver com momento delicado do Tricolor, a imprensa também terá acesso mais limitado, podendo acompanhar apenas os minutos finais das atividades. Ontem, inclusive, só foi registrado a atividade física final.

O elenco tricolor retorna aos treinos, hoje no mesmo local. Os portões permanecerão fechados.

Reforço caseiro - Levir Culpi está bem perto de ganhar um “reforço” para a reta final do Brasileirão. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o lateral William Matheus voltou a treinar com bola na manhã desta terça ,no CT. O ala desfalcou o Flu nos últimos três jogos do Brasileirão, contra São Paulo, Coritiba e Vitória. Seu último jogo foi o Fla-Flu, no dia 13 de outubro.

Treino separado - O lateral-direito Jonathan, próximo do fim do contrato que vence em dezembro, não treina mais com o elenco. Fora dos planos do clube para próxima temporada, o ala vem treinando em horários diferentes do grupo. Foram 28 partidas pelo Tricolor, e nenhum gol marcado.