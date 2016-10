Jovem criado em SG é a nova ‘joia’ rubro-negra

01/11/2016 às 08:05h Enviado por: Dayse Alvarenga

Vinicius Junior tem se destacado nas categorias de base Foto: DIVULGAÇÃO

Assim como todo adolescente que sonha em ser jogador de futebol, Vinícius Junior deu seus primeiros passos nos campos de futebol de São Gonçalo. Aos 16 anos, o jovem assinou contrato com o Rubro-Negro há três meses e com atuações consideradas brilhantes no Sub-17 do clube, Vinícius tem multa rescisória de R$ 105 milhões.



Habilidoso, veloz e artilheiro, a “joia” rubro-negra chama atenção desde o Sub-15, quando conquistou diversos títulos como a Copa Votorantim e dois campeonatos metropolitanos. Com o desempenho, foi convocado para a Seleção Brasileira e foi campeão do Sul-Americano, sendo artilheiro da competição.

Aos 14 anos, Vinícius Junior foi morar com o tio, em Piedade, na Zona Norte do Rio, para ficar mais próximo do “Ninho do Urubu. No último sábado, o atacante marcou um dos gols na semifinal da Taça Rio de 2017 contra o Glorioso. O placar foi 3 a 0.

Jogo a jogo - Com três jogos seguidos sem vitória, o Fla diminuiu para cinco pontos a vantagem para o líder Palmeiras. Restando cinco jogos para o fim do Brasileirão, o Fla evita fazer contas para o título. Em coletiva após o treino de ontem, Márcio Araújo disse que a melhor matemática é pensar jogo a jogo.

“Hoje em dia a gente recebe informação de todos os lados. Mas sabemos que não adianta fazer conta se não fizermos nossa parte. Nossa conta é fazer três pontos em cada jogo e tirar essa diferença”, disse. O elenco rubro-negro retorna aos treinos hoje, no “Ninho do Urubu”, visando clássico contra o Glorioso, sábado (5), no Maracanã.