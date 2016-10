Siemsen tem longa conversa no CT

01/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Com cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e a possibilidade de não conquistar uma vaga na Copa Libertadores 2017 fizeram o presidente tricolor, Peter Siemsen, agir. O mandatário esteve presente no treino de ontem à tarde, no CT da Barra, e conversou com o técnico Levir Culpi. Siemsen fez cobranças ao treinador e gostou das respostas recebidas.



“Quis saber o que está acontecendo. Passamos a maior parte do tempo jogando melhor que o adversário, mas perdemos o controle e temos dificuldade de reagir quando levamos um gol. Isso vem ocorrendo há alguns jogos. A conversa foi para tentar entender o momento. Precisava sentir no Levir e nos atletas essa vontade e percebi isso. Acredito que os erros sejam corrigidos e possamos ter grandes resultados”, disse o mandatário. No domingo (6), o Tricolor encara o Cruzeiro, no Mineirão. Na rodada seguinte, o Tricolor recebe o Atlético-PR, no dia 17, às 19h30, no Maracanã. Dentro de campo, o “Time de Guerreiros” voltou aos treinos, hoje à tarde, após um dia de folga. A atividade foi regenerativa.O goleiro Cavalieri, o lateral-direito Jonathan e o lateral-esquerdo William Matheus foram liberados pelo departamento médico e vão treinar normalmente durante a semana. Com 48 pontos, o Flu segue na 9ª colocação.