Dupla treina normalmente na reapresentação do time

01/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

O elenco alvinegro se reapresentou no início da manhã de ontem, em General General Severiano, e deu início à preparação para o clássico contra o Rubro-Negro, no sábado (5), às 17h, no Maracanã. Airton e Diego Barbosa treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Jair Ventura para o duelo.



Enquanto os titulares realizavam um atividade específica na academia do clube, a dupla fez atividade com bola. Airton foi desfalque nas últimas duas partidas do Glorioso, enquanto que Diogo Barbosa não esteve presente nos últimos cinco compromisso do time alvinegro.

O Glorioso volta aos treinos hoje, quando Jair Ventura deverá começar a esboçar a equipe para o clássico. O esquema tático mais provável é a formação com três volantes. Na 5ª colocação, com 54 pontos ganhos, o Alvinegro segue na zona da Libertadores 2017.