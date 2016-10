Diretoria anuncia datas da pré-temporada nos EUA

01/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

A diretoria cruzmaltina anunciou, ontem à tarde, parte da programação da pré-temporada 2017. Ela será feita praticamente toda nos Estados Unidos, onde o time participará do torneio “Florida Cup”. A estreia do clube carioca na competição será no dia 15 de janeiro, contra o Barcelona de Guayaquil.



O segundo compromisso na “Florida Cup” será no dia 18, independente do resultado do primeiro jogo. Em caso de vitória, o Cruzmaltino encara o vencedor de Corinthians e River Plate. Se perder, enfrentará o derrotado do outro confronto. Ainda terá a possibilidade de um terceiro jogo caso dispute a semifinal.

Treino - O “Gigante da Colina” treinou ontem à tarde, em São Januário, e o técnico Jorginho começou a esboçar a equipe. O treinador afirmou que realizará algumas alterações no esquema tático do Cruzmaltino, com entrada de Pikachu na vaga de Junior Dutra.

O próximo compromisso do Cruzmaltino será no sábado (5), contra o Brasil de Pelotas, às 17h, no Sul.