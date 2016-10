Diretoria já planeja próxima temporada

31/10/2016 às 09:40h Enviado por: Rene Santos

Mesmo faltando 5 jogos para o fim da Série B do Brasileiro e ainda não ter garantido matematicamente o acesso à elite do futebol Brasileiro, o Cruzmaltino já planeja a temporada 2017. O objetivo do clube é contratar ao menos quatro reforços para serem titulares. A ideia é que todos os setores sejam fortalecidos. Thiago Neves, que está no Al-Jazira, dos Emirados Árabes, é um dos que estão na mira da diretoria cruzmaltina, apesar do interesse de outros clubes brasileiros. O atacante Riascos, destaque na "Colina", no primeiro semestre, também segue nos planos da diretoria. O colombiano, inclusive, revelou diversas vezes, o desejo de retornar ao Cruzmaltino em breve. Atualmente, Riascos está sem clube, após desentendimento com o Cruzeiro. Dentro de campo, o elenco cruzmaltino retorna aos treinos, hoje à tarde, em São Januário, visando preparação para o próximo compromisso. O “Gigante de Colina” volta a campo no sábado (5), quando visita o Brasil de Pelotas, às 16h, no estádio Bento Mendes de Freitas, no Sul.