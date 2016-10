Empate com ‘Galo’ não era esperado

31/10/2016 às 09:20h Enviado por: Rene Santos

O goleiro Alex Muralha segue acreditando no título do Brasileirão Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Com o empate contra o "Galo", no último sábado, no Mineirão, e derrota do Palmeiras para o Santos, no mesmo dia, o Rubro-Negro conseguiu diminuir a distância para o líder na classificação Brasileirão. No entanto, o resultado em Belo Horizonte, não foi o que a torcida esperava. Se tivesse vencido o confronto, o clube carioca estaria com 64 pontos, apenas três atrás do "Verdão". Mesmo assim, o goleiro Alex Muralha segue acreditando nas chances de o Fla conquistar o Brasileirão. "Um jogo difícil, onde batalhamos até o final. Sabíamos a dificuldades de enfrentar o Atlético-MG no Mineirão, mas inda estamos na luta, na disputa e enquanto tivermos 1% de chance vamos lutar até o final", afirmou o arqueiro. O elenco rubro-negro volta aos treinos hoje à tarde, no Ninho do Urubu e começa sua preparação para o próximo duelo. O time da Gávea encara Glorioso, no próximo sábado, no estádio Maracanã, às 17h. O adversário estás em 5º com 54 pontos somados.