Scarpa acredita no G-6 e pede união pelo objetivo

31/10/2016 às 09:10h Enviado por: Rene Santos

O meia tricolor, Scarpa, quer a equipe mais unida em torno do objetivo até o fim da competição Foto: Nelson Perez / Fluminense

A situação do Tricolor na busca por uma vaga na Copa Libertadores ficou ainda mais complicada após o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no Maracanã, na noite de sexta. O resultado marcou o quinto jogo sem vitórias no Brasileirão e, ao final da rodada, a equipe está a três pontos do Atlético-PR, que abre o G-6. O Flu, no entanto, ainda tem chances de tirar essa diferença nas cinco partidas restantes. O meia Gustavo Scarpa lamentou o empate diante dos baianos, onde o Tricolor foi superior no jogo, mas garantiu que o grupo ainda acredita em retornar à zona de classificação para a competição continental. "Nós criamos muitas oportunidades e não aproveitamos. Mas não podemos nos abater. Enquanto tivermos chances, temos de acreditar. Matematicamente dá. Sabemos que será difícil, mas cada time tem a sua luta e essa é a nossa. Vamos tentar, de alguma maneira, vencê-la", prometeu o jogador. O Flu tem 48 pontos no Brasileirão, contra 51 do Atlético-PR, que venceu o Cruzeiro neste sábado e tirou o Corinthians do G-6. O próximo compromisso, em busca da recuperação será no próximo domingo (6), contra o Cruzeiro, no Mineirão.



Homenagem - O presidente do Tricolor, Peter Siemsen, após discurso ontem à tarde, nas Laranjeiras, definiu "Pedro Antônio Ribeiro da Silva" como o nome do novo Centro de Treinamento do Fluminense, na Barra da Tijuca.