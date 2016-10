Dispensado, Gustavo R. acerta com Internacional

31/10/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Gustavo Rodrigues acertou o vínculo com o Internacional (RS) Foto: DIV

Depois de um episódio polêmico, que terminou na sua dispensa de General Severiano, Gustavo Rodrigues, de 16 anos, tem um novo futuro. Pouco mais de um mês após ter seu contrato rescindido, o jovem acertou com o Internacional e vai defender o clube gaúcho. De acordo com informações extraoficiais, o atleta já se apresenta na tarde de hoje, no Beira Rio, para assinar um contrato, que ainda não teve a duração divulgada. Antes de acertar a ida para o Colorado, Gustavo Rodrigues chegou a ser sondado por outros dois clubes cariocas: Fluminense e Flamengo. Mas, segundo representantes do jogador, a melhor escolha foi tirá-lo do Rio, pelo menos, por enquanto. O motivo pelo qual o atleta teve seu contrato rescindido gerou polêmica. Em setembro, após uma vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, Guga usou uma rede social para comemorar o feito rubro-negro. Logo depois avisou que iria "pagodear" na noite. O atleta foi questionado sobre o treino do dia seguinte por um companheiro de categoria. Na postagem, ele respondeu: "Chutei o balde. Tô (sic.) nem jogando", escreveu. Após o assunto ganhar repercussão, o “garoto da base” voltou atrás e tentou se desculpar pela postagem, mas já era tarde demais. “Venho pedir desculpas ao Botafogo e a toda sua torcida pelas minhas postagens no domingo (...) Como ser humano, sei que errei, e isso servirá de aprendizado para o resto da minha vida”, disse em uma outra publicação.