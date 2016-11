Chances de ‘Liberta’ segue viva no Tricolor

30/11/2016 às 08:35h Enviado por: Rene Santos

Embora tenha atingido a marca de cinco jogos sem vencer no Brasileirão, o Tricolor ainda segue vivo matematicamente na briga pela classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Com o empate contra o Vitória, na noite de sexta, no Maracanã, o Flu foi aos 48 pontos.



O tropeço em casa não estava nos planos do Tricolor. O time voltou a apresentar deficiências na hora da finalização e com isso, completou a pior sequência do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

“Podemos jogar mais. As derrotas às vezes são coincidências. Jogamos alguns jogos melhor que o adversário e perdemos. Faz parte”, analisou Levir Culpi.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (6), contra o Cruzeiro, às 17h, no Mineirão.