Empate de ‘tirar o fôlego’

30/10/2016 às 08:25h Enviado por: Rene Santos

Guerrero marcou o último gol do duelo, que trouxe o empate para o Rubro-Negro e o manteve em 2º Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O duelo de ontem no Mineirão decidiria a vice-liderança nesta reta final do Brasileirão. Válido pela 33ª rodada, o confronto entre Flamengo e Atlético-MG foi digno de final e teve muita emoção. E, como não poderia ser diferente, o resultado refletiu isso: 2 a 2. Apesar do empate, o Rubro-Negro manteve a posição atrás do líder Palmeiras.



O primeiro tempo não foi parâmetro para se comemorar uma boa partida. Morno e com pouca atitude, o duelo foi levado na troca de passes durante quase toda a primeira etapa. Isso, claro, até sair o primeiro gol.

Aos 32, Márcio Araújo tocou de cabeça para Guerrero, que conseguiu achar Diego entrando na área. O jogador chutou cruzado e abriu o placar no Mineirão. Abatido com a vantagem, o Galo não reagiu.

Na volta dos vestiários, já no segundo tempo, a atmosfera era outra. O Atlético-MG retornou para o gramado com sede de bola e mostrando boa articulação. Mas quem brilhou nos primeiros minutos foi o goleiro Muralha. A grande chance do Galo veio aos 22 minutos com Fred. O centroavante conseguiu marcar um gol, mas a assistente Neusa Inês assinalou impedimento, por estar um pouco à frente de Réver, e o ponto foi anulado.

Pouco mais de 10 minutos depois, os mineiros viram a chama da esperança reacender, novamente com Fred. Aos 34, o atacante foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Robinho cobrou no canto esquerdo de Muralha e empatou. A virada veio cinco minutos depois. Robinho tocou rasteiro, e a bola chegou até Lucas Pratto, que marcou na saída de Muralha. E quando já se acreditava na vitória veio o gol do empate. Diego tentou o chute dentro da área e a bola sobrou para o atacante Guerrero, que confirmou.