Time inicia treinos para próximo duelo

30/10/2016 às 08:15h Enviado por: Rene Santos

Lateral Madson participou do treinamento em campo, ontem Foto: Paulo Fernandes / Vasco

Para dar início na preparação para o importante duelo contra o Brasil de Pelotas, o elenco do Cruzmaltino treinou, na manhã de ontem, no Caprres. A partida será realizada no interior do Rio Grande do Sul, no próximo sábado. Comandado pelo técnico Jorginho, o treinamento com bola foi marcado por muita intensidade. Entre as principais cobranças, o comandando testou jogadas de ultrapassagem e finalizações. “Viemos de uma sequência de jogos, sem ter tempo de fazer esses trabalhos específicos. Ainda falta um pouco para o jogo do dia 5, mas a expectativa é fazer uma boa semana de trabalho, corrigir os erros que cometemos no último jogo e que possamos melhorar pois precisamos vencer fora de casa”, disse o lateral-direito Madson ao site oficial do clube. A cinco rodadas do fim do campeonato, o Gigante da Colina pode chegar à liderança, caso vença o duelo de sábado que vem e contando com a derrota do Atlético-GO, que é o atual líder da série B do Brasileirão.