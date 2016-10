Ferj e Saferj assinam convênio para atletas

30/10/2016 às 08:10h Enviado por: Rene Santos

A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), em parceria com o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj), assinou um convênio visando benefícios na área da fisioterapia e de exames médicos para jogadores dos clubes do estado.



O técnico Alfredo Sampaio, que comandou o Madureira até abril deste ano e é presidente da Saferj, explicou o objetivo do projeto.

“Os atletas dos clubes chamados de menor investimento muitas vezes não têm local adequado para realizar exames. Pensando nisso, trouxemos essa idéia de colocarmos as dependências da Saferj à disposição dos clubes”, ressaltou. Ainda segundo Alfredo Sampaio, toda realização de exames e uso da infraestrutura do sindicato, será coordenado pelo fisiologista Paulo Figueiredo.