30/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Alvinegro para nas mãos do goleiro Wilson e não sai do 0 Foto: Vitor Silva / Botafogo

Com recorde de público na Arena - 13.750 pagantes -, o Botafogo recebeu o Coritiba para disputar a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do duelo bem disputado, o placar não saiu do zero a zero, com muito mérito para o goleiro do “Coxa”, que defendeu boas chances do Alvinegro carioca.



Com esquema coritibano completamente fechado e com a marcação forte no início do primeiro tempo, foi difícil para o Botafogo achar espaço para atacar. Os visitantes, no entanto, apostavam no contra-ataque para superar os cariocas, que por sua vez, eram interceptados pelas boas espalmadas do goleiro Wilson: um paredão. Se no primeiro tempo não houve muito domínio de nenhum dos dois times, no segundo o panorama começou diferente. O Botafogo passou a pressionar a saída de bola e arriscou boas jogadas. Mas, novamente, a estrela estava com Wilson, que não deixou passar nenhuma bola. Se não transformou a pressão em gols, o Alvinegro viu o Coritiba crescer e voltar ao jogo. Aos 21, em bola cruzada na área, Amaral cabeceou e Sidão fez grande defesa.

Rodada - O próximo adversário da equipe de General Severiano será o Flamengo. O clássico acontecerá no próximo sábado e será realizado no “caldeirão” carioca, o Maracanã.