SG recebe Ronaldo Angelim no 'Dia do Flamenguista'

O torcedor rubro-negro Vinicius Kienen, se emocionou ao conhecer o 'Magro de Aço' Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





No "Dia do Flamenguista", o ex-zagueiro Ronaldo Angelim, herói do hexacampeonato brasileiro em 2009, fez a alegria de centenas de flamenguistas que compareceram à loja Espaço Rubro-Negro hoje à noite, no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista. Angelim autografou camisas e tirou fotos com torcedores ao lado da taça do último campeonato brasileiro.

Para o estudante de Educação Física, da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Vinicius Kienen, de 37 anos, este foi um momento único como torcedor.

"Estou sem palavras por ter conhecido Ronaldo Angelim, o 'Magro de Aço'. Sou fã dele que, além de ter sido um grande jogador, é uma pessoa muito humilde", disse Kienen.

Durante o evento, houve o sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, para os torcedores que compraram algum produto na loja. O resultado, porém, somente será divulgado amanhã na página no Facebook do São Gonçalo Shopping.