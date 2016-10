Dutra: ‘Estamos impacientes’

29/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Durante entrevista coletiva ontem, na ‘Colina’, Júnior Dutra comentou sobre o estado psicológico dos jogadores cruzmaltinos Foto: Paulo Fernandes / Vasco

Faltando cinco rodadas para término da Série B do Campeonato Brasileiro, a sensação entre os atletas cruzmaltinos é que a competição ainda dure uma eternidade. O atacante Junior Dutra concedeu entrevista coletiva ontem à tarde, em São Januário, e confirmou a expectativa do grupo para garantir antecipadamente o acesso à elite do futebol brasileiro.



“O lugar do Vasco não é aqui. Estamos trabalhando o mais rápido possível, o ano é longo, todo mundo adoraria jogar três, quatro partidas e estar na Primeira Divisão no mesmo ano. Mas não é assim que funciona. Tem momentos de dificuldade depois de um ano quase perfeito. Então, está todo mundo sem paciência. Está todo mundo fora do lugar, querendo voltar logo para onde merece”, disse o atacante cruzmaltino.

No treino de ontem, em São Januário, os reservas foram a campo pela manhã e realizaram um coletivo com os juniores. Já os titulares ficaram na academia realizando uma atividade específica. Hoje pela manhã, o elenco volta a trabalhar na parte da manhã, visando ao próximo compromisso. O Cruzmaltino volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro somente dia 5, quando visita o Brasil de Pelotas no interior do Rio Grande do Sul.

Oposição - O mau momento do time dentro de campo acaba refletindo no cenário político. A oposição, que até então aceitava bem a gestão do presidente Eurico Miranda, voltou a se movimentar para arrumar um nome para concorrer às eleições do próximo ano. Até o ex-presidente do clube, Roberto Dinamite, admitiu que seu grupo irá lançar um nome à candidatura.