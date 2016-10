Time recebe o ‘Coxa’ na ‘Arena’. Airton é vetado

29/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

O volante Airton não encara o Coritiba hoje, na Arena da Ilha Foto: Vitor Silva / SSpress Botafogo

O Glorioso encerrou, ontem à tarde, sua preparação para enfrentar o Coritiba, hoje, às 16h30, na Arena Botafogo, na Ilha. Apesar de ter realizado seu último treinamento, o técnico Jair Ventura segue com dúvidas em relação à equipe que será titular, com possibilidade de mudar seu esquema tático.

Para este duelo contra o time paranaense, o time não terá a presença do volante Airton, que segue se recuperando de um incômodo na coxa esquerda e deve retornar apenas para o clássico contra o Rubro-Negro, no dia 5 de novembro, no estádio Maracanã. Com isso, o treinador tem duas opções para montar o time.

A mais provável é a entrada de Dudu Cearense no setor de marcação, mantendo o esquema tático da equipe. No entanto existe a possibilidade de Jair Ventura optar por uma formação com três atacantes e promover a entrada de Sassá.

Com isso, a provável escalação para enfrentar o Coritiba será: Sidão, Alemão, Joel Carli, Emerson e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Dudu Cearense (Sassá) e Camilo; Neilton e Rodrigo Pimpão.



Homenagem - O time do Glorioso entre em campo hoje à tarde, com uma camisa homenageando o ex-jogador e treinador botafoguense Carlos Alberto Torres, que faleceu na última terça-feira.