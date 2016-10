‘Urubu’ quer ‘engolir’ o ‘Galo’e manter chance de título

29/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Zé Ricardo afirmou que a sua equipe não irá ‘jogar a toalha’ e lutará até o fim da competição Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Na vice-liderança, com 61 pontos, a seis do líder Palmeiras, o Rubro-Negro tem uma pedreira hoje à tarde: o duelo contra o Atlético-MG, às 16h30, válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Um resultado positivo em Belo Horizonte pode fazer com que o time carioca encoste de novo na briga pelo título brasileiro.



Neste momento decisivo, o comandante rubro-negro, Zé Ricardo, aposta na força de vontade e superação do elenco para continuar acreditando no sétimo título do Campeonato Brasileiro. Além disso, o treinador lembrou que o Fla viajou muito na competição e, ainda assim, segue na disputa pela liderança.

“Dos 62 jogos no ano, só quatro foram no município do Rio. Existe o desgaste, mas mesmo assim estamos na briga pelo título. Não podemos desvalorizar isso. Por tudo isso também precisamos fazer final de competição forte, valorizando isso e para tudo valer a pena. Trabalhamos muito para chegar até aqui e não vamos entregar de bandeja sem fazer o maior esforço possível”, declarou Zé. No último treino, ontem à tarde, no Rio, visando o confronto contra o “Galo”, Zé Ricardo não revelou a escalação, mas deve optar por dois jogadores abertos nas pontas do ataque, auxiliando Guerrero. Gabriel, Fernandinho e Cirino disputam duas vagas. Sendo assim, a provável escalação do Rubro-Negro será: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Fernandinho e Guerrero.

Os únicos desfalques do clube da Gávea são: Everton, que se recupera de uma lesão na coxa direita e Éderson, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.