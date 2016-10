Meia Caio Cezar anuncia saída do ‘Azulão’ após duas temporadas

29/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

O meia Caio Cezar agradeceu todo carinho da torcida do ADI Foto: DIV

Um dos líderes do Itaboraí e ídolo da torcida do Azulão, o meia Caio Cezar anunciou ontem à tarde seu desligamento do clube, onde atuou nas últimas duas temporadas. Ao todo, foram 38 jogos e 12 gols marcados, pela da Série C do Estadual de 2015, Série B e Copa Rio em 2016. Apesar de ter vínculo até o final de dezembro, ele comunicou antecipadamente que não renovará com o “Azulão”. “Foram dois anos incríveis que jamais vou esquecer. O números estão aí para mostrar que foi uma caminhada de muitas conquistas e aprendizados. E o clube me retribuiu isso, pois me fez melhor e maior”, disse Caio Cezar. Em 2016, o meia teve uma temporada livre de contusões e manteve a titularidade. Apesar do grande desempenho pessoal e das boas campanhas do “Águia” nas duas competições, os objetivos (acesso à elite do Campeonato Carioca e vaga em competição nacional) acabaram não sendo alcançados. Caio, de 26 anos, ainda não anunciou qual seu próximo destino. O meia, revelado pelo Madureira, ainda defendeu CRAC-GO e Cabofriense, antes de atuar no Itaboraí.