Time empata com Vitória-BA no Maracanã

28/10/2016 às 21:53h Enviado por: Rene Santos

No reencontro com o Maracanã, hoje à noite, o Tricolor empatou com o Vitória, em 2 a 2. Richarlison e Cícero marcaram os gols do Flu.Marcelo descontou para os baianos. Com o resultado, o Tricolor ficou na 8ª posição, com 48 pontos, mas corre o risco de ser ultrapassado na rodada de amanhã à tarde.



O Tricolor começou no ataque. Aos 5, Scarpa levantou na área, Gum desviou de cabeça perto do gol. Aos 15, Wellington Silva invadiu a área e chutou forte para defesa de Fernando Miguel. Os baianos, porém, abriram o placar aos 30. Marinho levantou a bola na área, Marcelo cabeceou e fez 1 a 0. Aos 34, em lance duvidoso, Richarlison foi derrubado, e o árbitro marcou pênalti para o Flu. O atacante tricolor bateu e empatou. 1 a 1. A virada veio aos 47, com Cícero, que cabeceou para o gol após cruzamento da esquerda.

A segunda etapa teve poucos lances de perigo. A melhor chance do Vitória veio aos 30. David cruzou rasteiro na pequena área, e Henrique cortou para escanteio.

Nos minutos finais, aconteceu o inesperado. Euller fez linda jogada individual e cruzou na área. Marcelo dominou e chutou para empatar. 2 a 2. Fim de jogo, e tropeço tricolor em pleno Maracanã com vaias da torcida.