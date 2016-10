Jair pode escalar time mais ofensivo contra o ‘Coxa’

28/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Um Glorioso mais ofensivo pode ser visto no confronto de amanhã, às 18h30, na Arena Botafogo, na Ilha, contra o Coritiba. Isso porque no treino realizado ontem de manhã, no mesmo local do duelo, o técnico Jair Ventura testou exaustivamente um esquema com três atacantes, pois ainda não sabe se vai poder contar com o volante Aírton, que vem treinando em separado por conta de dores na coxa esquerda. Sem contar com o experiente volante, o treinador armou o Alvinegro com um trio ofensivo composto por Rodrigo Pimpão, Neilton e Sassá. A ideia é tentar ocupar a maior parte do campo e usar a velocidade para “furar” uma eventual retranca do “Coxa”. Após a atividade, com portões fechados na maior parte do tempo, Jair Ventura orientou os atletas sobre a nova opção tática, e explicou o fato do esquema com três volantes ser considerado defensivo. Sendo assim, se Aírton tiver condições de jogo, Pimpão poderá perder a vaga, e o trio de volantes volta a ser mantido.



O elenco alvinegro volta aos treinos hoje, na parte da manhã, e Jair Ventura vai saber as condições de jogo de Aírton e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Após a atividade, começa o período de concentração. Com 53 pontos, o Glorioso ocupa a 5ª colocação no Brasileirão.