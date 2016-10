Mesmo após tropeço na ‘Colina’, Jorginho crê no título da Série B

28/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Embora o empate contra o Avaí, na noite de quarta, em São januário, seja considerado um tropeço, o técnico Jorginho não perdeu a confiança. Para o treinador cruzmaltino, a equipe jogou de forma organizada e só não alcançou uma vitória tranquila por conta da grande atuação do goleiro Renan, ex-Botafogo. Ainda de acordo com Jorginho, o “Gigante” segue com grandes possibilidades de ficar com o título da Série B do Brasileiro.



“Não faltou vontade da minha equipe. Por tudo o que ela apresentou, vou continuar acreditando que a gente pode ser campeão”, disse Jorginho. Para o próximo confronto contra o Brasil de Pelotas, no Sul, o treinador não sabe se poderá contar com o zagueiro Luan. O jogador sentiu um problema na panturrilha esquerda e não encarou o Avaí. Caso não tenha condições, Rafael Marques seguirá na equipe formando dupla com o capitão Rodrigo. Com 58 pontos, o Cruzmaltino segue na vice-liderança da Série B.

Planejamento - A diretoria do clube começou a avaliar o atual elenco para disputa da próxima temporada. A ideia dos dirigentes é contratar pelo menos cinco jogadores.