Afastado há quatro meses,Ederson volta só em 2017

28/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

A atuação contra o “Timão”, na Arena Corinthians, foi a última do camisa 10 do Rubro-Negro este ano. Apesar do departamento de futebol não confirmar as condições do atleta, a expectativa é de que o meia Ederson não entre mais em campo nos últimos seis jogos da temporada. A entrada de Fagner, dia 3 de julho, na derrota para o Corinthians, determinou mais um longo afastamento do atleta. Passados quatro meses da lesão sofrida, ainda no primeiro turno, o meia foi submetido a uma cirurgia há dois meses. A expectativa era de que Ederson pudesse se juntar ao elenco e ser mais um reforço para o restante da temporada. A recuperação, no entanto, foi de forma mais lenta do que o esperado.



“Óbvio que a gente gostaria que, de repente, tivesse num momento já até um pouco mais avançado de recuperação. Infelizmente, não aconteceu. Aqui no clube, só liberamos o atleta quando ele realmente está 100%.”, disse o médico do Fla, Márcio Tannure.

Treino - Na manhã de ontem, ocorreu o penúltimo treino de preparação do Rubro-Negro para encarar o Atlético-MG, amanhã. Zé Ricardo comandou um treino focado no estilo de jogo do adversário.

O elenco fará hoje seu último treino no Rio, antes de seguir viagem para Belo Horizonte, onde enfrentará o “Galo Mineiro” no Mineirão, às 16h30. O Fla segue na 2ª colocação do Brasileiro, com 61 pontos ganhos.