Clima esquenta no ‘Maraca’

O elenco tricolor treinou ontem à tarde, no estádio Maracanã, onde volta a jogar após 11 meses Foto: Nelson Perez / Fluminense

O Tricolor realizou, ontem à tarde, um treino de reconhecimento do gramado do Maracanã. O maior palco do futebol brasileiro recebe hoje, às 19h30, o duelo entre o “Time de Guerreiros” e Vitória-BA. Mas antes da atividade focada em jogadas aéreas e de linha de fundo, o técnico Levir Culpi revelou “frenesi”, durante a conversa no vestiário, onde aconteceu uma discussão forte entre alguns jogadores do elenco.



“Frenesi é mais ou menos o equivalente a “quebrar o pau”. Gostei da participação de todos que deram suas opiniões. Ninguém falou um palavrão. Uma discussão forte, e isso faz parte do nosso trabalho. A conversa de 30 minutos durou mais de uma hora. Os jogadores falaram forte e gostei do que falaram”, revelou Levir Culpi.

Para o confronto contra o Vitória, que marca o retorno do Tricolor após 11 meses, deverá ter a mesma formação que atuou contra o Coritiba no último domingo, no Couto Pereira. Levir tem desfalques por lesão: Diego Cavalieri, William Matheus, Renato Chaves e Jonathan.

“A tendência é a repetição. Tem uma coerência na formação, uma ou duas trocas. A base será mantida, em busca de melhores jogos até o fim do campeonato. São seis decisões. Nosso time não está encaixado, mas jogando regularmente bem, podemos melhorar e voltar a vencer”, afirmou Levir. Sendo assim, o Tricolor entra em campo contra a equipe baiana com: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington e Richarlison. Com 47 pontos ganhos, o Flu segue na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro.