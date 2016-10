Projeto Nova Geração revela novos talentos

27/10/2016 às 14:30h Enviado por: Catriel Barros

Sidnei da Silva, um dos fundadores do projeto. Foto: Divulgação

Por Catriel Barros





Através do futebol, o projeto Nova Geração que tem sua sede no Engenho Pequeno, foi idealizado há 20 anos por Sidnei da Silva, auxiliar técnico 43 anos, que visa revelar a vida de vários jovens e crianças (entre 8 e 17 anos) que sonham em se tornar jogador profissional. Atualmente o projeto conta com 55 a 60 atletas.





Nesta temporada, o Nova Geração participou de três campeonatos amadores: Na Copa Mauá (sub-17) e na Copa Fazenda (categoria adultra), o NG foi vice-campeão, e recentemente sagrou-se campeão invicto do Campeonato Gonçalense ao vencer o time juvenil do Gonçalense FC na disputa de pênaltis. A final foi realizada no Campo do Cordeiro, em Santa Izabel. "Essa equipe que foi campeã já vem trabalhando comigo há sete anos, vários deles já foram para outros clubes, enquanto outros ainda estão correndo atrás mas todos tem potencial pra jogar em algum clube'' revelou Sidnei.

Segundo Sidnei, nomes conhecidos do futebol gonçalense que conseguiram sucesso na carreira foram revelados por ele, como o zagueiro Alex (Milan da Itália), o volante Jucilei (Shandong Luneng da China), o defensor Cristiano (recentemente campeão pelo Volta Redonda do Campeonato Brasileiro - Série D) e o lateral-esquerdo Pablo (sub-17 do Flamengo), além de ter trabalhado e treinado diversos projetos ligado ao futebol em São Gonçalo e Niterói.





''Já treinei vários atletas que conseguiram sucesso no futebol, o nosso o objetivo é revelar novos nomes para o futebol mesmo sem o apoio do poder público. Eu apenas conto com alguns parceiros que contribuiem para o projeto como podem.'', relata Sidnei da Silva.





O projeto fica na rua Rogerio Fabricio, na subida do CIEP, no Campo do Fazenda, e os treinos acontecem todas as terças e quintas de 14h às 17h.