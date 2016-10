Com fratura no pé direito, Mateus passa por cirurgia

27/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

A temporada 2016 do meia Mateus Pet irá terminar bem diferente do que se esperava nos primeiros meses. De titular na equipe principal, o jovem jogador terá de passar as próximas semanas longe dos gramados. Ontem, o meia foi submetido a uma cirurgia por conta de uma fratura no pé direito. Sendo assim, não jogará a decisão do Torneio Octávio Pinto Guimarães com a equipe sub-20 do Cruzmaltino.



A expectativa é de que Pet, de 18 anos, demore entre quatro e seis semanas para se recuperar da cirurgia. Com isso, dificilmente voltará aos campos este ano. Sem chances com Jorginho, o meia vinha atuando nos juniores, que encerram a temporada após o torneio OPG. Ainda existe a possibilidade de convite para disputa da Copa Rio Grande do Sul, em dezembro, que prioriza equipes da Série A do Brasileirão. “Geralmente leva de cinco a seis semanas para se recuperar da cirurgia. A gente vai tentar acelerar para umas quatro semanas. Mas dificilmente ele volta a jogar este ano. Ele vai ficar no Caprres para fazer tratamento intensivo”, disse Egas Manoel, do departamento médico do clube. Dessa forma, o jovem meia começa seu planejamento para disputa da próxima temporada. Mateus Pet começou o ano com moral entre os profissionais. Fez boa pré-temporada e foi titular nas três primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca. Desde então, perdeu espaço e retornou aos juniores.