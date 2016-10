Levir comanda treino fechado

27/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Após o treino no CT da Barra, o técnico Levir Culpi conversou com os jogadores Foto: Nelson Perez / Fluminense

O Tricolor segue sua preparação para o confronto contra o Vitória-BA de maneira sigilosa. Ontem, no CT, na Barra da Tijuca, o treino foi realizado com portões fechados. Apenas os cinco minutos finais da atividade puderam ser vistos pelos jornalistas, quando somente os reservas estavam no gramado. Levir Culpi não indicou o time que enfrenta a equipe baiana amanhã.



Sem vencer há quatro jogos, o Tricolor vive grande expectativa pelo duelo, não só pela chance de por um fim na sequência negativa, mas o reencontro do clube com o Maracanã após 11 meses sem jogar no estádio. Hoje à tarde, os jogadores farão um treino de reconhecimento do gramado, a partir das 16h30. Para este duelo, quatro jogadores desfalcam a equipe. A dupla Renato Chaves e Jonathan estão fora da temporada, ambos lesionados. Já Diego Cavalieri e Wlliam Matheus, com lesões musculares, estão fora do jogo, mas no treino desta quinta trabalharam no gramado, sem contato com bola, na recuperação da parte física para voltar aos gramados ainda este ano. O volante Pierre, titular da equipe, vê no reencontro com o “Maraca” a oportunidade perfeita para o Tricolor voltar a vencer e ingressar no G-6 do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do clube nesta reta final de temporada.

“Temos objetivos na competição e precisamos quebrar essa sequência de jogos sem vencer o mais rápido possível. É uma grande oportunidade nesse retorno ao Maracanã com o apoio do torcedor”, comentou o camisa 5 do Flu.

Após o reconhecimento do gramado do Maracanã hoje à tarde, começa o período de concentração para o duelo contra os baianos, marcada para às 19h30 deste sábado. Com 47 pontos, o Flu segue na 9ª colocação.