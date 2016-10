Clube confirma manutenção de técnico para próxima temporada

27/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

De olho na disputa da Série B do Campeonato Carioca e da Copa Rio em 2017, o São Gonçalo EC confirmou a permanência do técnico Renato Alvarenga, que comandou a equipe que conquistou o título da Terceirona este ano. A diretoria do clube azul e branco e o treinador chegaram a um acordo e já começaram o planejamento para próxima temporada.



“A expectativa é que possamos fazer em 2017 uma proposta de um futebol de alto nível, que seja capaz de mostrar que mesmo em Série B, seja possível jogar dentro de padrões táticos modernos e, por consequência, de todo esse trabalho que sejamos campeões”, projetou Alvarenga.

O SGEC agora aguarda a reunião do Conselho Arbitral da Série B do Estadual para definir quando começará sua pré-temporada. Segundo o presidente Reginaldo Assad, sua decisão será tomada assim que a competição tiver data de início definida.

Oportunidade - Em parceria com a empresa norte-americana Sports Consulting, o SGEC realizará nos dias 26 e 27 de novembro uma avaliação de atletas amadores. As atividades serão no estádio “Alzirão”, em Itaboraí. Para participar, é preciso ter entre 16 e 22 anos. A Sports Consulting é uma empresa de consultoria esportiva com clientes no Catar, Japão, Europa e América Latina. O objetivo é descobrir novos talentos em parceria com SGEC.