Time espera o ‘Coxa’ fechado na ‘Arena’

27/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

O técnico Jair Ventura espera 'furar' o bloqueio do Coritiba, neste sábado, na Arena Botafogo Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Glorioso segue sua preparação para o confronto contra o Coritiba, neste sábado (29), às 18h30, na Arena Botafogo, na Ilha, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão dos jogadores alvinegros, o confronto será muito perigoso, pois todos em General Severiano acreditam que os paranaenses atuarão de forma defensiva.



“Acredito que o Coritiba vai jogar mais fechado, procurando explorar eventuais erros do Botafogo. Não vai ser um jogo muito tranquilo, pois o nosso adversário tem qualidade. Vamos precisar nos impor, mas com a cautela para não darmos ao Coritiba o que ele mais deseja, que é um erro nosso para sair em vantagem e ficar ainda mais fechado. Temos que atacar, mas com responsabilidade”, afirmou o zagueiro Emerson Santos. No treino de ontem à tarde, Jair Ventura dividiu o elenco em quatro grupos e comandou um trabalho tático. Com isso, ainda não deu pistas da escalação que pretende utilizar contra o “Coxa”. O treinador ainda aguarda pelo lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.

Além do ala, o volante Aírton, que ainda sofre de fortes dores na coxa esquerda, é dúvida para o confronto. Os dois ficaram na academia reforçando a musculatura, porém Diogo Barbosa tem mais chances de atuar neste sábado.

Sendo assim, a provável escalação tem: Sidão, Alemão, Carli, Emerson e Victor Luís Diogo Barbosa); Airton (Dudu Cearense), Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neilton e Pimpão. Com 53 pontos, o Alvinegro é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro.

Definido - A diretoria alvinegra definiu o local para a pré-temporada do elenco. O Glorioso irá retornar a Domingos Martins, no Espírito Santo, local onde iniciou os trabalhos este ano. Esta será a terceira vez que o Glorioso treina no CT do Hotel Fazenda China Park. Além deste ano, o elenco alvinegro treinou em 2007, com Cuca no comando.