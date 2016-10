Zé Ricardo indica trinca de atacantes contra o ‘Galo’

27/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

O técnico rubro-negro Zé Ricardo comandou um treino tático na manhã de ontem, no “Ninho do Urubu”, e começou a definir a escalação do Fla para o duelo deste sábado, (29), às 16h30, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Para este importante confronto, o treinador testou na atividade Gabriel e Fernandinho ao lado de Guerrero no ataque.



Se a formação testada for confirmada nos dois últimos treinos do Rubro-Negro hoje e amanhã, no “Ninho”, Sheik perderá a vaga de titular, algo que a torcida não deverá aceitar, pois o experiente atacante teve ótima atuação contra o Corinthians.

Já o meia Mancuello treinou sem limitações. O argentino deixou o jogo contra o “Timão”, com dores na costela, mas participou da atividade desta quarta normalmente, mostrando estar recuperado. Por outro lado, o outro meia, Everton, segue fora da equipe contra o “Galo”. Ele ainda está em fase de recuperação de lesão na coxa direita. Distante seis pontos do líder Palmeiras, o Rubro-Negro precisa da vitória neste sábado para seguir com chances de ser campeão. Com 61 pontos somados, o Fla segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O adversário Atlético-MG está em 3º, com 59 pontos.