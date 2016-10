Postura cautelosa em 2017

26/10/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Mesmo sem desistir da briga pelo título nacional deste ano, a diretoria rubro-negra já começa a planejar a próxima temporada, por conta da vaga praticamente assegurada na Copa Libertadores de 2017. A ideia, no entanto, é investir apenas em contratações pontuais.



Isso porque o clube da Gávea quase dobrou o orçamento para contratações em 2016 e pretende diminuir o ritmo no próximo ano. O presidente Eduardo Bandeira de Mello tem tido a sua gestão marcada pela cautela e por sanear as dívidas do clube.

Alguns nomes, por exemplo não foram aprovados e não deverão permanecer na Gávea. É o caso do lateral-esquerdo Chiquinho, que não terá seu contrato renovado. Outro que poderá sair é o atacante Marcelo Cirino. Com poucas chances no ataque, o jogador poderá ser envolvido em alguma negociação.

Já o atacante Fernandinho, com os direitos federativos ligados ao Grêmio, e o meia Alan Patrick, que está ligado ao Shakthar Donest, da Ucrânia, também têm presença pouco provável no elenco em 2017. Mesmo com atuações decisivas em algumas partidas no Rubro-Negro, a saída de ambos é iminente. Dentro de campo, o elenco participou de um treino regenerativo ontem à tarde, no “Ninho”. A equipe volta a trabalhar hoje pela manhã, quando começa a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, no neste sábado (29), às 16h30, em Belo Horizonte. Com 61 pontos, o Fla segue na vice-liderança.

No fim da atividade, o lateral Jorge comentou com os jornalistas sobre o duelo com o “Galo”. “Estava vendo a tabela, e se perdermos para o Atlético deixamos a segunda posição. Temos que estar com o pensamento positivo para conquistar três pontos. Mas estamos confiantes de que podemos vencer em Minas”, afirmou.