Elenco treina forte mas Jair não define escalação

26/10/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

O elenco do Glorioso participou de um treino na manhã de ontem, em General Severiano. A atividade foi fechada e ainda não há definição do time que encara o Coritiba neste sábado, (29), às 18h30, na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso, a expectativa fica pelo retorno do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, e do volante Aírton, que vem se recuperando de dores na coxa esquerda.

Nesta quarta, elenco volta a trabalhar na parte da tarde, e o técnico Jair Ventura deve começar a esboçar a escalação inicial. Com 53 pontos somados, o Glorioso ocupa a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

Homenagem - Carlos Alberto Torres teve passagens vitoriosas pelo Glorioso como jogador, treinador e conselheiro mais recentemente. Por conta disso, a diretoria decidiu homenagear o ex-lateral, que morreu ontem à tarde, em virtude de um infarto.

Contra o Coritiba, neste sábado, a camisa do time vai estar estampada com um selo especial, com a expressão “Obrigado, Capita” junto com uma imagem do ex-treinador levantando a Taça Jules Rimet, em 1970.

O presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira, explicou a justa homenagem.

“É uma homenagem sincera do Botafogo a quem deu tanto da sua vida pelo futebol mundial”, explicou o mandatário alvinegro.